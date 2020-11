Sostenibilità, Perini (Confcooperative FedAgriPesca Lombardia): al lavoro per costruire filiere e produzioni sostenibili

“Oggi è sempre più importante fare rete e unire le forze per attuare strategie di sviluppo in grado di rendere le filiere agroalimentari sempre più competitive e sostenibili. La cooperazione - cha già racchiude l’intera filiera ed è abituata a costruire percorsi condivisi con i soci - deve giocare un ruolo di primo piano guidando il percorso verso la transizione verde delle filiere e produzioni agroalimentari, anche in vista della Strategia Ue From Farm To Fork che deve essere considerata un’importante opportunità da cogliere”. Lo ha dichiarato Fabio Perini , presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia, commentando il webinar “Biologico in rete”, organizzato da Confcooperative Lombardia e inserito all’interno del progetto integrato di filiera, Filbio, “sviluppo di una filiera biologica e no ogm per la produzione di latte e Grana Padano Dop” finanziato dal PSR Lombardia 2014-2020.

