Sostenibilità, Prandini: basta ragione sull’emergenza, sostenibilità diventi un punto di forza dell’Europa

"Dobbiamo esaltare il patrimonio di biodiversità del nostro paese. Se altre nazioni la possedessero ne farebbe un racconto incredibile. Biodiversità significa sostenibilità, attraverso le innovazioni tecnologiche che possiamo utilizzare. Pensiamo alla cisgenetica, ad esempio, ma anche la questione della gestione dei dati. La nostra visione è solo parziale: pensiamo ai processi di coltivazione, ma se non li trasformiamo in favore del consumatore finale, magari utilizzando un Qr code esaustivo in tutte le lingue del mondo. C'è poi la questione della blockhain, dove l'Europa è ancora miope e non possiede una piattaforma propria: è un patrimonio da salvaguardare. Siamo di fronte ad una situazione bellica, dopo la pandemia: da una parte dobbiamo approfondire la conoscenza dei mercati, dall'altra creare un vero sistema che accompagna le nostre imprese per la distribuzione del prodotto, così da generare e distribuire valore. Quello che ci preoccupa nel contest europeo è la volontà di abbassare gli standard qualitativi. Sono convinto che il sistema italiano può vincere solo è distintivo, se punta sulla qualità, in caso contrario rischiamo l'omologazione. Sempre in Europa dovremmo fare politiche comunitario confrontabili in tutti i paesi. Se ogni membro va per la sua strada non potremo crescere, serve confronto e una politica di medio-lungo periodo. Negli ultimi 30 anni non abbiamo pianificato e ragionato solo sull'emergenza. In questo senso la sostenibilità dovrà diventare un punto di forza".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione del Primo Global Summit dedicato alla sostenibilità organizzato da Fondazione Gambero Rosso a Villa Necchi Campiglio a Milano.