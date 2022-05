Sostenibilità, Rolfi: Nostro modello produttivo sostenibile, ma occorre comunicarlo meglio. Accelerare su innovazione

“La sostenibilità è una grande opportunità e nei consumatori di oggi e domani vedremo aumentare sempre di più la componente etica dei loro acquisti, non dipenderà più solo dalle dinamiche di prezzo perché il consumatore vorrà sapere anche la storia del prodotto.

Abbiamo portato i nostri prodotti in tutto il mondo, siamo una economia agricola volta all’internazionalizzazione e questo anche grazie a un modello produttivo sostenibile. Per reggere questi numeri dobbiamo però aumentare la produzione in chiave sostenibile.”

Così Fabio Rolfi, assessore agricoltura regione Lombardia, nel corso del Global Summit sulla sostenibilità organizzato da Gambero Rosso

“Si vuole imporre la sostenibilità come dogma e si semplifica sui concetti senza tenere conto della realtà, ma è bene ricordare che il comparto agricolo concorre solo al 7% per l’inquinamento e si è già lavorato molto a ridurre l’utilizzo degli agro farmaci o l’uso degli antibiotici, come nella filiera zootecnica.

Il modello produttivo italiano non è da buttare, abbiamo fatto tanto e dobbiamo saperlo raccontare meglio. Dobbiamo vincere la sfida della comunicazione partendo dai fatti, altrimenti faremo un favore ai grandi potentati che si nascondono dietro la sostenibilità.

La direzione da prendere è quella verso l’innovazione, serve però uno sforzo per aiutare le imprese ad innovarsi.

Stiamo sperimentando i droni ma in altre parti del mondo già viene utilizzato come attività agronomica, qui invece ancora non abbiamo le norme. Serve maggiore decisione nel campo dell’innovazione.”