20 anni di multifunzionalità, Speranza: Agricoltura è salute. Istituzioni garanti fondamentali per qualità e trasparenza prodotti. Su salute chiesto nel prossimo decreto mezzo miliardo per screening e patologie non Covid.

Un apprezzamento fortissimo è andato all’agricoltura e al ruolo avuto da Coldiretti nella fase di emergenza ma anche sul ruolo strategico dell’agricoltura per la ripartenza. “A nome del governo non smetteremo mai di ringraziare il mondo agricolo che non si è mai fermato: anche in giorni difficili non avete mai fatto mancare il vostro contributo. Il vostro mondo è stato sempre in prima linea. La lezione del Covid ci ha insegnato tanto. Non dobbiamo sprecare questa crisi dobbiamo investire sulla salute, e sulla qualità dell’alimentazione pezzo fondamentale della prevenzione. In questi mesi prossimi possiamo progettare nuovo disegno Italia e dell’Europa. Sappiamo che possiamo contare su di voi e sul futuro del Paese. La prima mattonella è la salute, che è anche Il benessere quotidiano delle persone che si costruisce con la capacità di offrire. Questa fase di ripartenza l’agricoltura e la salute rappresentano la buona qualità della vita e non c’è niente di più prezioso per ripartire”.

