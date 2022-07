Spesa agricola, Corte dei conti europea avvisa la Commissione: serve maggiore proattività contro le Frodi

Un recente report della Corte dei conti europea ha esaminato i meccanismi di frode nei regimi di pagamento della PAC, come i pagamenti diretti, le misure di mercato e sviluppo rurale, verificando il periodo 2007-2013 e 2014-2020. La corte ha individuato alcune criticità, come l'occultazione, da parte dei beneficiari, di violazioni delle condizioni di ammissibilità, la complessità delle misure finanziate e le forme illegali di "accaparramento dei terreni".

"Le frodi ledono gli interessi finanziari dell’UE e impediscono alle risorse dell’UE di raggiungere gli obiettivi strategici”, ha dichiarato Nikolaos Milionis, il Membro della Corte responsabile dell’audit. “Riteniamo che l’UE debba fare di più per affrontare il rischio di frode nella spesa agricola. Auspichiamo che la nostra relazione aiuti la Commissione e gli Stati membri a sviluppare la propria capacità antifrode nell’ambito della nuova politica agricola comune 2023-2027".

La corte ha poi individuate i settori di spesa dove i rischi sono maggiori, come le misure di investimento per lo sviluppo rurale, alcuni regimi di pagamento della PAC per determinate categorie di beneficiari. Un esempio è quello del sostegno fornito alle PMI agricole che nbon comunicano i loro collegamenti con altre imprese o per i beneficiari non ammissibili che richiedono pagamenti come giovani agricoltori".

Una delle pratiche fraudolente è quella dell'"accaparramento dei terreni" utilizzando sistemi come falsificazione di documenti, coercizione, uso di influenze politiche o di informazioni privilegiate, manipolazione delle procedure o pagamento di tangenti. Secondo l'indagine condotta dall'Ufficio europeo antifrode, le superfici più esposte a queste pratiche illegali sono i terreni demaniali o i terreni privati con assetto proprietario poco chiaro. Alla luce dell'analisi la Corte raccomanda alla Commissione di aggiornare la sua valutazione dell’esposizione al rischio di frode dei diversi regimi di spesa nonché della capacità delle misure antifrode attuate dagli Stati membri di individuare, prevenire e correggere le frodi. La Corte raccomanda inoltre alla Commissione di adottare le misure necessarie per mitigare i principali rischi di frode e promuovere le opportunità offerte dalla tecnologia, quali l’estrazione dei dati, l’apprendimento automatico, le immagini satellitari e la fotointerpretazione, per lottare contro le frodi, incoraggiando gli Stati membri ad adottare provvedimenti in tal senso.

QUI IL REPORT DELLA CORTE DEI CONTI