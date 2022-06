Spesa per Pensioni, Barile (Inac-Cia): nel DEF dato di incidenza sul Pil del 16,2% è manipolato e non veritiero. La Nuova Cia coltiverà diritti e interessi agricoltori

Il Patronato INAC nel 2021 ha raggiunto quasi la quota di mezzo milione di punti attività, vale a dire 497.360,55 punti, rispetto ai 379.203,90 di cinque anni fa. Diventando il secondo patronato nel raggruppamento dei lavoratori autonomi con un Patrimonio netto in 13.930.313 euro.

“Traguardo, frutto dell'impegno e la dedizione dei direttori regionali e provinciali Inac, dei responsabili di zona e dei collaboratori Inac, dello staff dell’Inac nazionale, del Direttore generale e del Cda dell’Inac. Una grande squadra”, spiega ad AGRICOLAE il presidente del Patronato Inac-Cia Antonio Barile nel delineare i risultati raggiunti in questi anni di guida del patronato.

L’emergenza COVID ha avuto un forte impatto sui patronati, costituita dai numerosi bonus, per l’Inac ben 123.286 pratiche non finanziate, +18%, che hanno comportato un impegno aggiuntivo in condizioni di lavoro difficilissime, con tanti operatori colpiti dal Covid.

“Per questa ragione come Inac abbiamo chiesto al Governo di ripristinare la vecchia aliquota del 0,226% prevista dalla Legge 152/2001, rendendola strutturale.

In tutti questi anni non abbiamo fatto solo sviluppo e la gestione della nostra complessa macchina organizzativa e amministrativa, ma abbiamo cercato di dare un nuovo ruolo al Patronato Inac, come soggetto protagonista nel sistema di Welfare italiano, realizzando un’analisi critica del bilancio previdenziale italiano. Esso è oggetto di mistificazione come sta avvenendo in questi giorni nel Def, in cui si parla nuovamente di incidenza della spesa previdenziale sul Pil del 16,2%, infarcendola con spese che nulla hanno a che fare con le pensioni, come le malattie professionali, le rendite infortunistiche (peraltro a carico dell’Inail) e le pensioni di guerra, che sono gli infortuni dei militari”, precisa Barile.

“Un dato manipolato e non veritiero!”, spiega il presidente Inac. “Perché la reale incidenza è del 12,4% sul Pil. Se dalla spesa previdenziale sottraiamo 50 miliardi di euro di Irpef pagata dai pensionati italiani, che è una partita di giro per il bilancio dello stato, questa percentuale scende addirittura sotto il 10%”.

“Noi i nomi e cognomi li abbiamo fatti, quando abbiamo denunciato i grandi gruppi finanziari e gli economisti al loro soldo, che gestiscono centinaia di miliardi di previdenza privata in concorrenza con la previdenza pubblica, che vorrebbero sempre più povera.

Abbiamo elaborato e offerto a CIA una proposta organica di riforma delle pensioni dei Coltivatori diretti e degli Iap, che garantirebbe pensioni dignitose superiori a mille euro. Nella situazione attuale le pensioni dei Cd e Iap, che matureranno con i contributi dopo il 1996 saranno anche al di sotto del minimo di 524 euro.

Abbiamo raggiunto la diffusione di ben 800mila copie per ogni numero del nostro giornale quadrimestrale “Diritti Sociali”, di cui circa 300mila in formato digitale, riducendone i costi da 530.888 del 2014 a 327.206 euro”.

“A conclusione del mandato, posso affermare con orgoglio che come sistema Inac abbiamo contribuito a realizzare un Inac più forte nella sua azione di assistenza e tutela dei diritti sociali e più solido sul piano economico”, prosegue Barile aggiugendo: “con la speranza che la nuova fase che si è aperta con la presidenza di Cristiano Fini vedrà più coraggio e determinazione nell’azione della Cia, perché c’è la convinzione che non siamo solo una lobby. Siamo molto di più.

Siamo un corpo sociale che rappresenta gli interessi degli agricoltori italiani e quelli più ampi e diffusi della società, e agisce nel campo aperto della democrazia italiana ed europea, mettendo in gioco la sua forza organizzata e il protagonismo di massa degli agricoltori”, prosegue Barile in merito alla nuova fase che si appresta ad affrontare la Confederazione agricola di Via Mariano Fortuny.

“Il Presidente Cristiano Fini auspica nel suo programma “un passo diverso, una velocità diversa”, prosegue Barile. “Dobbiamo essere consapevoli dell’importanza del nostro ruolo. I corpi sociali intermedi sono ancora oggi gli anticorpi più efficaci per una democrazia che non sia solo apparente. Quando i corpi sociali intermedi sono sani e ispirati alla valorizzazione dei beni comuni, senza fini di lucro e nel rispetto dei principi di solidarietà, sussidiarietà, responsabilità e uguaglianza, veramente indipendenti da interessi altri che non siano quelli dei cittadini, come dobbiamo essere noi, rappresentano il valore aggiunto della democrazia.

E la Cia deve voler essere il valore aggiunto degli agricoltori”.

Barile spiega come sia necessario “avere la convinzione profonda che la democrazia rappresentativa non esaurisce tutta la domanda di partecipazione dei cittadini. La democrazia ha uno spettro più ampio. Si nutre della capacità critica e attiva dei corpi sociali intermedi.

“Non basta votare per essere liberi”, diceva Tocqueville.

Le vere lobby, quelle potentissime economicamente, non certamente la Cia, condizionano oggi la decisione politica e gli apparati amministrativi con mezzi perlopiù poco trasparenti.

Gli agricoltori e i cittadini, invece, si aspettano da noi una capacità di analisi profonda soprattutto nelle filiere di prodotto e nelle politiche di welfare e previdenziali. Si aspettano da noi senso critico e indipendenza nello svelare il ruolo distorsivo e estorsivo dei poteri forti dell’agroalimentare e della grande finanza, che contravvengono spesso alle leggi del mercato e a quelle scritte.

Se solo analizzassimo i flussi delle importazioni e le speculazioni fraudolente realizzate dai predatori di valore aggiunto nel settore dell’olio extravergine di oliva, del grano duro, dell’ortofrutta e della zootecnia, del vivaismo…e il meccanismo perverso del Tpa (traffico di perfezionamento attivo).

Non dobbiamo lasciare sole le organizzazioni dei produttori e la cooperazione, perché non ce la possono fare, senza una grande organizzazione professionale come la Cia, se prevale la legge del più forte e del fare lobby di potenti interessi agroindustriali. Non dobbiamo più confondere le relazioni necessarie con la soggezione.

La nuova fase della Cia dovrà essere caratterizzata dall’impegno e dalla passione nella difesa del reddito degli agricoltori falcidiato da interessi altri. Non dobbiamo avere più timidezze e incapacità nel comunicare il disagio del mondo agricolo italiano e le sue cause profonde, che spesso hanno un nome e un cognome.

La mia esperienza di questi anni, in cui ho avuto la fortuna e l’onore di essere presidente del Patronato Inac della Cia, mi ha consentito di apprezzare la grande dedizione delle donne e degli uomini che operano nell’Inac. I risultati nel 2021 sono stati molto positivi”.

Vorrei concludere ancora una volta con le parole in un libro di Pierpaolo Pasolini, “...apparirà che il mondo ha da lungo tempo il sogno di una cosa...”

Noi come Cia dobbiamo coltivare i diritti, dobbiamo coltivare le idee e il senso critico, ma soprattutto dobbiamo coltivare i sogni e ripristinare la “connessione sentimentale” con gli agricoltori e i cittadini italiani!

Come ci insegnano Antonio Gramsci e Sandro Pertini.

Noi come Inac abbiamo tentato di farlo, sperando di esserci in parte riusciti”, conclude.