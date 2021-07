Confagricoltura-Fee, Spighe Verdi 2021. Giansanti: Premio è riconoscimento al valore ed occasione di sviluppo per i territori

“Siamo felici di essere partner di questa iniziativa. Un progetto che significa molto come dimostra il grande successo e la grande adesione dei comuni, che di anno in anno continuano a crescere. Ci stiamo avvicinando sempre più ai grandi obiettivi di sviluppo sostenibile, ed in questo percorso che riguarda il nostro futuro ci troveremo ad affrontare il tema di come sfamare un mondo soggetto ad una crescita demografica costante. Gli agricoltori saranno dunque chiamati a produrre sempre di più, preservando l’ambiente, la qualità e la distintività dei nostri prodotti. Dovremo essere bravi allora a far scegliere ai cittadini del mondo le eccellenze che contraddistinguono il nostro Made in Italy.”

Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, nel corso della conferenza di presentazione delle Spighe Verdi 2021 organizzata da Confagricoltura e FEE Italia.

“Gli agricoltori saranno sempre più chiamati a rivestire il ruolo di custodi del territorio e di produttori di qualità. Questo possiamo farlo se però tutta la comunità lavorerà a questo obiettivo condiviso” prosegue.

“Il Riconoscimento Spighe Verdi è un riconoscimento al valore, oltre ad essere un’opportunità per il territorio e per l’economia. Solo attraverso l’unione delle forze possiamo migliorare e rafforzare l’economia del territorio. Lavoriamo insieme a FEE per riconoscere ai comuni virtuosi quello che stanno facendo di buono per il territorio, il Premio deve essere quindi un punto di arrivo e di partenza per tanti comuni italiani.

Stiamo riuscendo a diffondere la cultura della sostenibilità, da coniugare in tutte le sue sfaccettature: ambientale, economica e sociale. Adesso dovremo perseguire questi obiettivi sfidanti, che sono una grande occasione di rilancio per tutto il territorio italiano.”