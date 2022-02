Spreco alimentare – Filiera Italia: “Contrasto obiettivo prioritario dal punto di vista etico ed ambientale”

"Sprecare cibo in un momento in cui affrontiamo una carenza di produzione agricola a livello globale e in cui l'aumento incomprimibile dei costi rende alcuni prodotti alimentari inaccessibili per le famiglie meno abbienti è inaccettabile e va contrastato in ogni modo"così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, nella giornata mondiale contro lo spreco alimentare. "E questo è possibile - prosegue Scordamaglia - grazie a un impegno totale della filiera agroalimentare che deve ottimizzare metodi produttivi e logistici, cambiando norme assurde come quelle che impediscono oggi il congelamento prima della scadenza di prodotti perfettamente conservati e soprattutto con un'azione educativa sul consumatore". E concludono da Filiera Italia "La Cina ha introdotto recentemente norme penali contro chi spreca cibo, il nostro Paese dovrebbe, ovviamente con altri strumenti, dare la stessa priorità al contrasto a queste pratiche inaccettabili sia in termini etici che ambientali"