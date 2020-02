SPRECO ALIMENTARE, GADDA, IV: BENE ESTENSIONE LEGGE A SOSTEGNO IMPRESE E BISOGNOSI

“La legge 166/2016 viene così estesa ad una vastissima gamma di beni. Le semplificazioni burocratiche e soprattutto le agevolazioni fiscali che in questi anni hanno consentito di aumentare notevolmente le donazioni di eccedenze alimentari e di farmaci, vengono finalmente estese anche a prodotti tessili, abbigliamento, mobili, giocattoli, materiali per l’edilizia, elettrodomestici, personal computer, per citare solo alcuni esempi. Con diversi provvedimenti, negli ultimi tre anni la legge era già stata ampliata a libri, prodotti per l’igiene e cartoleria. Sono davvero soddisfatta, perché tutte queste modifiche nascono da un percorso condiviso con imprese e associazioni, ma sopratutto rispondono a un bisogno crescente delle famiglie. La povertà infatti non è soltanto economica, ma anche alimentare, sanitaria e culturale. Questi nuovi beni in eccedenza che verranno donati, potranno dunque essere utili alle tantissime associazioni di volontariato per agevolare il loro lavoro a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà, fornendo ulteriori strumenti in risposta ai bisogni sociali nel nostro Paese.” - e prosegue - “Per l’emergenza Coronavirus sono stati emanati i primi provvedimenti di urgenza, ma già nelle prossime ore dovremo mettere in campo misure efficaci per rilanciare l’economia e rispondere ai danni ingenti subiti dalle imprese non solo nella zona rossa e aree limitrofe, ma sull’intero territorio nazionale. Estendere la legge antispreco, con le sue agevolazioni fiscali, è uno strumento ulteriore a disposizione delle imprese e soprattutto rappresenta un messaggio positivo al Paese in questo momento di grande preoccupazione. Serve attivare la rete della solidarietà sociale, e ridare fiducia al Paese. È in momenti come questo che la politica deve lanciare un messaggio di coesione sociale e di unità. .”

