Spreco alimentare: Too Good To Go lancia la sfida per un “Settembre da Record”

Il 29 settembre si celebra la terza Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari indetta dalle Nazioni Unite: un momento in cui concentrare l’attenzione sul fatto che più di un terzo del cibo prodotto a livello globale viene sprecato*, con importanti ripercussioni economiche, sociali ed ambientali.

Too Good To Go, l’app contro lo spreco alimentare, ha deciso di puntare i riflettori non solo sulla singola giornata, ma sull’intero mese di settembre, con l’obiettivo di coinvolgere partner, utenti e consumatori in una sfida: salvare 400 tonnellate di cibo, rendendolo così un vero e proprio “Settembre da record” contro lo spreco alimentare**. Considerando che in media un italiano getta 2 kg di cibo al mese***, evitare che 400 tonnellate finiscano nella spazzatura, significa compensare lo spreco di 200.000 cittadini italiani per un mese, l’equivalente di città come Trieste o Taranto. Allo stesso tempo, si evita anche di vanificare l’emissione di 1.000 tonnellate di CO2e, necessarie per la produzione degli alimenti, che equivalgono a 200 viaggi in aereo intorno al mondo e alle emissioni di CO2e di 130 cittadini italiani in un anno.

Una sfida ambiziosa, che può realizzarsi solo grazie al coinvolgimento di chi ha già fatto sì che Too Good To Go, in soli tre anni, sia arrivata a salvare in Italia 9 milioni di pasti: 20.000 esercenti commerciali che hanno aderito all’app in tutta la penisola e 6 milioni di utenti, 1 italiano su 10, che ha scaricato su smartphone il servizio antispreco.

Attraverso l’app sarà possibile sia acquistare le classiche Magic Box che effettuare donazioni alla Croce Rossa Italiana, grazie all’apposita sezione, ma anche con degli speciali “negozi virtuali” attivati per il mese di settembre e che saranno visibili a Milano, Roma e Torino: per ogni acquisto di queste “Magic Box da donare” dal valore di 8 euro, Too Good To Go si impegna a far avere alla Croce Rossa 18 euro di cibo che verrà destinato alle persone in difficoltà.

“Per noi di Too Good To Go è fondamentale non solo focalizzare l’attenzione su un tema tanto importante per l’ambiente e la società come lo spreco alimentare, ma anche mettere a disposizione la nostra app - uno strumento che si sta rivelando efficace - per fare la differenza. Un vantaggio che significa anche risparmio per le famiglie, le quali si confermano grandi utilizzatrici del servizio insieme ai giovani tra i 20 e i 30 anni”, spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go, “sono questi i motivi che ci hanno spinto a lanciare questa sfida durante tutto il mese di settembre: fare la differenza, anche nel nostro piccolo, si può.”

Per premiare i più virtuosi, Too Good To Go promuoverà anche il suo primo contest in Italia, attivo dal 5 al 22 settembre: chiunque acquisti un minimo di due Magic Box - che in media contengono circa 1 kg di cibo, andando quindi a compensare lo spreco alimentare di un italiano per un mese - avrà la possibilità di essere estratto per vincere premi sostenibili, come un anno di Magic Box ed elettrodomestici Electrolux con tecnologie sostenibili per realizzare piatti sani e gustosi. Inoltre, Too Good To Go mette in palio, insieme a Eataly, dei corsi di cucina antispreco a Milano, Roma e Torino, un ulteriore modo per sensibilizzare e consapevolizzare i consumatori sull’importanza delle buone pratiche tra le mura domestiche.