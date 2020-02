SPRECO, GADDA, IV: DA OGGI PIÙ FACILE DONARE

“Si fa un ulteriore passo in avanti sul fronte del recupero delle eccedenze. Da oggi oltre ad alimenti, farmaci, prodotti di cartoleria o per l’igiene, potranno essere donati anche i libri utilizzando le stesse disposizioni e agevolazioni previste dalla legge “antispreco” - ha dichiarato Maria Chiara Gadda deputata di Italia Viva e promotrice della legge 166/2016 cosiddetta antispreco, in seguito all’approvazione della legge per la promozione della lettura che contiene un articolo su questo tema. - Sarà così più semplice arricchire con libri nuovi, ma rimasti invenduti, i tanti luoghi di pubblica lettura come biblioteche pubbliche e scolastiche, centri per anziani, istituti penitenziari, associazioni. La povertà, infatti, non è solo economica, ma anche sanitaria, alimentare, culturale ed educativa. Di contro la lettura e l'accesso ai luoghi della conoscenza, rappresentano strumenti fortissimi di emancipazione e riscatto sociale.”

