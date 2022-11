SSICA (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari), Simone Legnani (ANCIT) nominato Presidente della Fondazione di ricerca

Il 4 novembre u.s. si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione SSICA (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari) che ha eletto Presidente della Fondazione, Simone Legnani (attuale Presidente di ANCIT – Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare). Neo Vicepresidente è Roberto Bianchi.

Sempre in rappresentanza di ANCIT, Irene Rizzoli è stata nominata componente del Comitato di indirizzo della Fondazione SSICA, riunitosi per la prima volta il 28 ottobre u.s.

A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio d’Amministrazione e del nuovo Comitato di indirizzo, è venuta a cessare la gestione commissariale. La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari è la Fondazione che svolge la propria attività di ricerca fondamentale, applicata e di sviluppo sperimentale, di presidio tecnologico, di analisi e consulenze di laboratorio, di trasferimento dei risultati, di formazione e altre attività correlate, in favore delle aziende che operano nel settore conserviero dell’agroalimentare per i settori frutta, ortaggi, carni e pesce. Quest’anno ha compiuto 100 anni dalla sua nascita: dal 1922 opera sul territorio nazionale promuovendo il progresso scientifico e tecnico dell’industria conserviera italiana e dal 2016 è Fondazione nazionale per la ricerca internazionale. Attualmente, circa 3000 aziende italiane operanti nel settore delle conserve, distribuite su tutto il territorio nazionale, sono contribuenti di SSICA.

Fondata nel 1961, Ancit – Associazione Nazionale Conservieri Ittici e delle Tonnare è l’organizzazione professionale che rappresenta l’industria italiana della trasformazione ittica: produttori e importatori di tonno in scatola e aziende che trasformano acciughe sotto sale e sott’olio, sgombro, salmone e altri prodotti della pesca trasformati, un settore di grande rilievo per l’economia del nostro Paese.