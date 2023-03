Stagionali, grido dall’allarme per la mancanza di forza lavoro in Italia. I commenti di Giansanti, Prandini, Fini, Battista, Messina (Assoturismo), Iucci (Anie)

Sono centinaia di migliaia i lavoratori che mancano all'appello in Italia per mantenere attivi tutti i settori economici del nostro paese. Accanto al settore primario, dove gli stagionali sono una forza lavoro necessaria, soprattutto per i lunghi mesi estivi, c'è fame di personale in quello turistico, che preannuncia già una mancanza di 50mila persone per il periodo pasquale. Ma anche in altri ambiti economici, come quello dell'elettronica, c'è fame di personale specializzato con ben 60mila diplomati tecnici in meno rispetto a quanto il mercato cerca.

Sul tema AGRICOLAE ha sentito Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, Cristiano Fini, presidente di Cia-Agricoltori italiani, Tommaso Battista, presidente Copagri, Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo Confesercenti e Giulio Iucci, vice presidente della Federazione Anie.