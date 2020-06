STATI GENERALI: ALLEANZA COOPERATIVE PESCA, DARE VITA AD UN’AGENZIA DEL MARE PER RILANCIARE ECONOMIA BLU

“Occorrono sostegni finanziari per l’acquisto di nuove imbarcazioni, così da lavorare in maggiore sicurezza, e aprire il settore ai giovani pescatori puntando su apprendistato, formazione continua e riforma dei titoli professionali. Se così non fosse, nei prossimi dieci anni la pesca rischia di chiudere per assenza di nuovi addetti”, sostiene l’Alleanza che punta anche sulle donne per generare nuova imprenditorialità. E se il lockdown ha messo in evidenza il forte legame, e spesso il limite, tra consumi ittici e ristorazione, è tempo, secondo la cooperazione, di rilanciare i consumi di pesci, molluschi e crostacei, anche a casa, favorendo la penetrazione del prodotto ittico fresco nazionale sul canale Horeca. In questa ottica, per l’Alleanza, un ruolo strategico lo possono avere le Organizzazioni dei produttori non solo per la promozione del prodotto, ma anche per favorire poli di trasformazione delle produzioni di pesca e acquacoltura, fondamentali anche in chiave export. Altra nota dolente sono i porti italiani, difficilmente navigabili e spesso inagibili, che mostrano tutta la loro fragilità alle prime mareggiate e che richiedono, quindi, una seria manutenzione per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza. Sul fronte europeo, l’Alleanza chiede una politica comune della pesca più attenta alle peculiarità del Mediterraneo e con scelte basate su basi scientifiche certe e non, come avvenuto finora, sul principio precauzionale. “Per questo bisogna dare vita ad una un centro di ricerca forte ed autorevole sul piano internazionale”, sostiene l’Alleanza.

