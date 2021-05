Strada regionale 10, Confagricoltura Padova: indagini al via nei terreni agricoli a Montagnana

Da 40 anni Monselice attende un collegamento rapido verso Legnago , ma dal 2007 il cantiere si è fermato a Carceri. “Da un lato siamo soddisfatti, perché da tanti anni si attende questa arteria, fondamentale collegamento per tutto il territorio – spiega Giovanni Dovigo , segretario di zona di Montagnana per Confagricoltura Padova -, che consentirà agli agricoltori di raggiungere più facilmente i mercati ortofrutticoli di Padova e Verona. Dall’altro c’è preoccupazione per i futuri espropri, che interesseranno parecchie decine di aziende. Perciò ci mettiamo subito a disposizione di tutti per seguire il procedimento e dare assistenza. È importante che le prossime fasi operative procedano nel segno del massimo spirito di collaborazione, perché si arrivi in tempi ragionevoli alla concretizzazione del prolungamento. Il nuovo tratto di strada sarà importante, infatti, anche in vista della realizzazione del nuovo Polo logistico Agrologic, che Aspiag Service, società proprietaria della catena di supermercati Despar, costruirà a Monselice. Le aziende agricole potranno disporre infatti di un collegamento rapido e diretto per portare i prodotti nel centro”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK