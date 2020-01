STRATEGIA NAZIONALE MIPAAF PER RISPARMIARE ACQUA E COMBATTERE DISSESTO. BELLANOVA: CANTIERARE SUBITO 120 MLD A DISPOSIZIONE. VINCENZI: ANBI PROTAGONISTA. VIDEO

Parla di "una manutenzione importante delle infrastrutture irrigue" il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova a margine della presentazione della strategia nazionale Mipaaf per il risparmio idrico e la lotta al dissesto idrogeologico in sala Nassirya al Senato. "Perché riteniamo - spiega - che questo paese debba dare servizi alle persone e alle imprese per riattivare la crescita.

Un segnale importante che vogliamo dare: 120 miliardi di euro destinati a opere che possono essere immediatamente cantierabili. Per questo bisogna attivarsi".

Bellanova ribadisce la volontà e la necessità di far ripartire il paese: "Vogliamo che riparta il paese e l'economia determinando nuove opportunità di lavoro. Con il governo Renzi era stato fatto e poi smontato, come nel caso di Italia Sicura. Ora bisogna mettere in sicurezza il territorio".

Nel caso specifico dell'acqua, aggiunge poi, "parliamo di un bene prezioso che si traduce in qualità dei prodotti e redditività delle imprese. Se vogliamo creare del lavoro di qualità occorre garantire alle aziende profitti che possono redistribuire".

Per quanto riguarda poi la revoca delle concessioni, "se chi sta istruendo la pratica ha degli elementi e ci sono dei dossier si proceda in tal senso altrimenti si facciano dei provvedimenti per andare avanti con le opere. Bisogna essere corretti e trasparenti".

E aggiunge: "Io non sono il presidente del Consiglio ma quando saremo convocati daremo la nostra opinione per rimettere in moto l'economia e far ripartire il mondo del lavoro. Basta chiacchiere, ma mettere in moto gli uffici per far ripartire tutto".

"I consorzi di bonifica sono stati protagonisti in passato e intendono esserlo nel futuro perché i cambiamenti climatici rappresentano una sfida impeortante per il Paese soprattutto per un settore come quello agricolo che è destinato a pagare lo scotto piu grande", spiega il presidente ANBI Francesco Vincenzi.

"Per questo i consorzi di bonifica continuano a lavorare e a progettare per mettere in sicurezza il territorio e garantire la produzione del made in Italy".

STRATEGIA NAZIONALE MIPAAF, BELLANOVA: RISORSE E PROGETTI CI SONO, ADESSO LAVORARE PER REALIZZARLI. REDDITO DIGNITOSO AD AGRICOLTORI PER GARANTIRE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

“È una giornata che abbiamo voluto perché di straordinaria rilevanza. Questo paese negli ultimi anni ha spesso additato nella pubblica amministrazione un freno allo sviluppo e alla crescita, ma la pubblica amministrazione di qualità esiste e lavora” dichiara Bellanova. “Non abbiamo un problema di risorse ma dubbi sulla certezza dei programmi immediatamente cantierabili. Adesso dobbiamo vincere la sfida della sostenibilità declinata sul versante territorio, suolo e sicurezza” prosegue il ministro. “Durante il consiglio dei ministri abbiamo deciso di destinare oltre 63 milioni alle imprese e alle strutture che hanno subito danni da calamità climatica negli anni 2013-2018, dimostrando capacità di dare risposte nell’immediato, ma ancora di più occorre fare, individuando strategie prima che avvengono le emergenze. Abbiamo risorse e progetti cantierabili, lavoriamo allora per realizzarli perché non è possibile aspettare anni e anni per vederli realizzate” sottolinea il ministro. "Contrasto al dissesto idrogeologico e salvaguardia e tutela del paesaggio sono le nostre parole chiave e gli obiettivi fondamentali che ci siamo posti di fronte, perché se curiamo il paesaggio e portiamo l’agricoltura al centro dell’interesse nazionale noi costruiamo un paradigma importantissimo per il paese” prosegue. “L’agricoltura rappresenta non un problema ma una delle fondamentali risposte alla lotta sui cambiamenti climatici. In Europa dobbiamo allora mettere in campo tutte le forze negoziali a disposizione, perché la visione del bene acqua è molto diversa tra paesi del nord e paesi del mediterraneo. Intanto occorre approfondire le questioni su pac e new deal per non farci trovare impreparati” evidenzia il ministro. “Per realizzare la sostenibilità ambientale non possiamo prescindere dal garantire un reddito dignitoso agli agricoltori perché altrimenti avremo terreni spopolati e non più curati da mani esperte” conclude Bellanova. ANBI: LA PARTITA DELL’ACQUA VA GIOCATA IN EUROPA “I consorzi di bonifica sono stati i protagonisti in questo percorso nel passato e lo vogliamo essere nel futuro, perché le sfide dei cambiamenti climatici sono sfide importanti che il paese deve saper intraprendere, sopratutto in un settore, come quello dell’agricoltura, che pagherà lo scotto più grosso e più importante rispetto i cambiamenti climatici. Per questo i consorzi di bonifica continuano a progettare e fare dei lavori, da un lato per mantenere in sicurezza il territorio a disposizione di tutti i cittadini e dall’altro per incrementare e aumentare la qualità e la distintività dell’agricoltura italiana, che molto dipende dal saper usare in modo efficiente la risorsa acqua”. Così il presidente Anbi Francesco Vincenzi nel corso dell'intervento sulla strategia nazionale Mipaaf per combattere il dissesto idrogeologico. “Non è possibile che un’opera pubblica impieghi dieci anni per essere realizzata. Una parte del paese è in difficoltà, non per demerito dei consorzi di bonifica o delle istituzioni, bensì di alcune politiche errate, come in Sicilia e Puglia, condannate alla non competitività da politiche sbagliate da oltre 30 anni. Dobbiamo colmare questo gap perché quelle agricolture se sviluppate possono essere un vero volano per l’Italia e per l’agricoltura. Negli ultimi 3 anni tutte le regioni hanno chiamato lo stato di calamità per il quale spendiamo 7 miliardi ogni anno. Dobbiamo agire prevenendo e non solo in fase d’emergenza perché è una sconfitta per noi, la politica e i territori stessi. Dobbiamo svincolarci dal consumo di suolo, se non riduciamo questo fattore non serviranno neppure gli investimenti perché troppo grande sarà l’impatto dei cambiamenti climatici. L’innovazione è allora un tema chiave, colmando i gap con tanti paesi europei che ormai ci hanno superato. Non possiamo perdere ad esempio il settore dell’ortofrutta, perciò serve accompagnare gli agricoltori in questa sfida che riguarda innovazione e sostenibilità. Il territorio e il vero valore aggiunto della nostra economia ma lo può essere solo se rendiamo il territorio bello e sicuro. La partita dell’acqua la dobbiamo affrontare in Europa, cercando di essere più presenti rispetto al passato” conclude il presidente Vincenzi.

