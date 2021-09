Sugar tax, Uila: abolire una tassa sbagliata e inutile che danneggerà il paese

“Non c’è nessun motivo valido per confermare l’entrata in vigore della “sugar tax” a partire dal 1° gennaio 2022. La Uila conferma la propria contrarietà a questa imposta e ne richiede la immediata abolizione perché in un momento storico in cui il mondo pensa a come ridare slancio alle imprese e garantire certezze di reddito ai diversi operatori economici, la “sugar tax” provocherà un nuovo tsunami sia per le imprese che per i lavoratori”.

