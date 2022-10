Suini e biosicurezza in allevamento, al via con 200 iscritti il corso promosso da Unaitalia e Assica con l’Izsler

Ha preso il via oggi a Brescia con 200 iscritti il corso di formazione sulle biosicurezze negli allevamenti di suini promosso da Assica e Unaitalia, in collaborazione con il Centro di formazione dell’IZSLER – Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna ed il Ministero della Salute. Nel contesto dell’emergenza relativa alla Peste suina africana (PSA), il corso ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze degli operatori nell’ambito delle biosicurezze e favorire una più efficace gestione dell’allevamento, in linea con le indicazioni delle più recenti normative.

“Ringraziamo l’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia-Romagna e tutte le istituzioni coinvolte per il supporto alla nascita di questo corso che ci permette di fornire ad allevatori e tecnici un supporto concreto e un’occasione di formazione quantomai attuale e centrata” spiegano Davide Calderone, direttore di Assica e Lara Sanfrancesco, direttrice Unaitalia “lo scambio di conoscenze, l’aggiornamento continuo e la diffusione delle best practice è essenziale per generare sinergia lungo la filiera ed elevare concretamente e in modo efficace gli standard in allevamento”. “Anche con questo percorso il nostro Istituto conferma il suo impegno e la sua vocazione nel campo della formazione” aggiunge Piero Frazzi, direttore generale IZSLER “fondamentale è la collaborazione instaurata con gli operatori del settore per far sì che la formazione sia in linea con i bisogni formativi e allineata alle esigenze del momento”.

Alla giornata inaugurale, che si è tenuta oggi a Brescia nella sede dell’IZSLER, hanno portato i loro saluti istituzionali il Direttore Generale sanità animale e farmaci veterinari del Ministero della Salute, Pierdavide Lecchini e il Direttore Generale IZSLER, Piero Frazzi. Nell’occasione, il direttore dell’Ufficio 3 DGSAF del Ministero della Salute, Luigi Ruocco, ha spiegato i contenuti del decreto 28 giugno 2022 sui “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini” e Loris Alborali dell’IZSLER ha illustrato le check list Classyfarm, il nuovo sistema integrato finalizzato alla categorizzazione dell’allevamento in base al rischio. Il prossimo 19 ottobre si terrà la seconda giornata del corso, mentre il 30 novembre 2022 è previsto un evento conclusivo dell’attività di formazione, sempre in presenza all’IZSLER di Brescia, con la partecipazione di esperti europei sulle biosicurezze e la proiezione di un video che mostrerà le misure di biosicurezza e la loro corretta applicazione.

Il corso è completamente gratuito e tenuto da docenti esperti che operano nelle principali filiere del settore ed è rivolto ad allevatori, tecnici di allevamento, veterinari e a tutte le figure professionali interessate. La didattica si tiene in due giornate, in modalità mista, con 50 persone in presenza nella sala formazione dell’IZSLER a Brescia e 150 in collegamento da remoto. Il corso sarà successivamente messo a disposizione anche in modalità FAD (formazione a distanza). Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.