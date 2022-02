Suinicoltura, Pulina (Carni Sostenibili): Italia al vertice per sostenibilità ed efficenza. Pnrr per rinnovare infrastrutture e favorire transizione

“Abbiamo trovato la Psa in Italia in un’area che sta tra Piemonte e Liguria ed essendo estremamente contagiosa le autorità sanitarie hanno prescritto la chiusura degli allevamenti alla movimentazione, oltre alle chiusure di alcune aree turistiche ai visitatori. Tutto questo crea danni economici notevoli ma per fortuna la psa non è trasmissibile all’uomo, eppure gli allevatori che sono rientrati rientrati nella zona di prescrizione hanno difficoltà a movimentare gli animali, per cui in questo momento ci sono problemi molto seri.”

Cosi ad AGRICOLAE Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili, in merito ad una panoramica sul settore suinicolo e sulle sue criticità.

“Gli altri allevamenti stanno invece stringendo sui criteri di bio sicurezza degli allevamenti e li stanno rafforzando, nonostante i livelli siano già molto alti in Italia. Ricordo poi che in Piemonte si è trovato il virus nel selvatico ma non nel domestico, per cui non ci sono focolai domestici attualmente. Occorre però essere prudenti e dunque è chiaro che se il virus sta circolando nel selvatico allora anche il domestico deve subire delle limitazioni” sottolinea.

“Il sistema suinicolo italiano è molto particolare nel panorama europeo perché nel nostro paese produciamo animali pesanti per la salumeria ed il grosso della nostra produzione va alla salumeria di origine controllata e territoriale come Dop e Igp. Quasi tutti vanno in queste filiere molto importanti, è perciò una suinicoltura molto specializzata.

La sostenibilità dei nostri allevamenti si sta orientando verso una fortissima riduzione delle emissioni, soprattutto con la dotazione di impianti di biogas che di fatto annullano l’impatto delle deiezioni sull’ambiente. Oltre a questo c’è poi la riconversione degli allevamenti a spazi più ampi e ad un maggior benessere animale” dichiara Pulina.

“L’Italia a livello di sostenibilità si colloca tra i paesi al top mondiale, questo perché la sostenibilità è anche l’altra medaglia dell’efficienza. Introduco meno per produrre di più e così facendo ho anche meno scarti, per cui l’allevamento diventa tanto più sostenibile quanto più è efficiente.

Il mercato delle carni suine è in crescita a livello mondiale ed è trainato dai fortissimi consumi della Cina e del sud est asiatico. La prospettiva è dunque quella di una crescita, seppur non esplosiva, costante soprattutto nei segmenti più pregiati, ovvero la salumeria che ha un marchio d’origine territoriale” commenta il presidente di Carni Sostenibili.

“In questo momento però soffriamo per il rincaro delle materie prime, un rincaro enorme di mangimi e combustibili che stanno mettendo a dura prova la tenuta economica degli allevamenti. Infatti dal momento in cui rincarano l’energia e le materia prime fino al momento in cui i listini dei supermercati e dei rivenditori vengono ritoccati verso l’alto passa molto tempo, dunque diversi mesi in cui gli allevatori subiscono i costi senza avere giusto ricavi. Per questi motivi adesso ci troviamo con molte aziende in crisi di redditività, occorre perciò che il sistema si allinei immediatamente. L’aumento dei costi di produzione deve immediatamente riverberarsi nell’aumento dei prezzi di vendita.

Nel Pnrr occorrerà fare degli interventi per il settore suinicolo. Tutta l’infrastruttura materiale su cui si basa l’allevamento del suino pesante in Italia deve essere riconvertita in vista del nuovo regolamento Ue Farm to Fork” evidenzia Pulina.

“Servirebbe perciò un piano nazionale della suinicoltura finanziato dal Pnrr che riconverta l’attuale condizione logistica delle porcilaie verso i nuovi e moderni concetti propri della transizione ecologica e digitale. Questa è anche la transizione del benessere.

Quello che chiediamo dunque alla politica è di destinare una quota delle risorse del Pnrr alla suinicoltura italiana, specialmente per rinnovare tutte le infrastrutture. Occorrono investimenti di natura infrastrutturale.”