SUINICOLTURA, ROLFI: QUOTAZIONI SOTTO PREZZO PRODUZIONE. SERVONO FONDI E RISPOSTE DAL GOVERNO

"Abbiamo inoltrato - ricorda l'assessore Rolfi - molte proposte al Governo. A distanza di un mese attendiamo ancora i riscontri: servono una deroga sui disciplinari per quanto riguarda il peso dei suini e risorse aggiuntive per la riconversione di prodotto marchiato a prodotto smarchiato o a cotto per alleggerire l'eccesso di produzione che non trova collocazione a causa della chiusura del settore alberghiero e della ristorazione. Se non ci sono investimenti, rischiamo il tracollo di una filiera strategica per il Made in Italy". "Faccio un appello - ha concluso Rolfi - anche all'intero comparto, affinché si superino le divisioni e si lavori di squadra per garantire il rilancio della suinicoltura italiana".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK