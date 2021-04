Summit Coldiretti, Giorgetti: Strategia difensiva e offensiva per sostenere settore. Siamo tra i più bravi al mondo

"Siamo bravi e in tutto il mondo siamo apprezzati. Quindi non abbiamo un problema di offerta e neppure di domanda. E' chiaro che la pandemia si è abbattuta come un ciclone e ha cambiato i connotati dei mercati ma partiamo da questi parametri". Così il ministro Mise Giancarlo Giorgetti nel corso del Summit Coldiretti. Parla poi di "regole del gioco" pensate per danneggiare i nostri prodotti e dice: "stiamo cercando di difendere rispetto ad alcune regole che potrebbero metterci in difficoltà. Anche nell'interesse del consumatore". Poi c'è la strategia di attacco: "dobbiamo accompagnare la crescita e la capacità del nostro sistema nel rispondere nella maniera più efficiente aumentando la quantità non a scapito della qualità seguendo gli indirizzi delineati dal Recovery Plan".

"Credo che dobbiamo accettare questa sfida e utilizzare la meglio le risorse messe a disposizione dal Recovery plan. Occorre far crescere il nostro tipo di offerta in questa direzione. Come governo l'ottimismo è doveroso in merito alle nostre capacità e alla volontà di superare gli ostacoli", prosegue.