Summit Coldiretti, Patuanelli: ho perso 25 kg grazie alla dieta mediterranea, non ai bollini verdi o rossi. Si lavora ad Antitrust su agricoltura su modello spagnolo

"Grazie Coldiretti e Filiera Italia per il supporto che costantemente danno al ministero per le Politiche agricole". Il ministro Mipaaf Stefano Patuanelli interviene al Summit Coldiretti lanciando la prima sfida: "il ministro Speranza ha parlato di un tema sanitario e di come si debba partire dalla prevenzione. In questo la filiera del cibo è fondamentale. Avrei potuto vivere con i farmaci oppure perdere peso. Ho perso 25 chilo grazie alla dieta mediterranea e non grazie ai bollini verdi o rossi sul cibo". Attraverso i nostri prodotti di qualità si fa prevenzione e si risparmiano soldi di spesa pubblica per le cure e si fa vivere meglio i cittadini. La prima sfida è mettere al centro il valore dei nostri prodotti in un ambito culturale".

