Summit Coldiretti, Speranza: Pieno sostegno a battaglia su Nutriscore. Bene campagna vaccinale, ora patto paese per disegnare Italia del futuro

“Siamo in una fase importante di lotta all’epidemia, chi racconta che siamo messi come un anno fa dice il falso. C’è una netta accelerazione sui vaccini, la vera arma per chiudere una stagione così complicata. I dati impongono però una soglia ancora alta di attenzione, come si vede in Francia dalle misure prese da Macron. Ci troviamo ancora dentro una fase complessa che non può essere sottovalutata, come dimostra il peso sulle strutture sanitarie e il numero dei contagiati” prosegue.

