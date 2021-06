Sviluppo sostenibile: Confcooperative da il via ai “Cammini cooperativi” per rimettere in moto l’Italia della bellezza e del gusto

Irene Bongiovanni, presidente di Confcooperative Cultura, Turismo Sport “Il progetto “Cammini Cooperativi” parte dal presupposto che molte cooperative turistiche ed agroalimentari si trovano lungo i tracciati dei Cammini e condividono i principi e la pratica del turismo sostenibile e responsabile. La domanda turistica di cammini, pur essendo di nicchia, sta registrando una crescita costante negli ultimi anni e ben si sposa con l’offerta turistica cooperativa che è composta da PMI, spesso collocate in aree interne. Anche il rilancio del settore turistico che lo Stato sta immaginando di realizzare, in parte con il PNRR, richiama i cammini come uno degli ambiti sui quali sviluppare nuova offerta così come la Strategia per le Aree interne offre opportunità di sviluppo per le comunità secondo questa linea. Ci sono tutte le premesse per ritenere che il Progetto “Cammini Cooperativi” rappresenti un progetto strategico che possa generare nuove opportunità per la cooperazione esistente e porre le basi per lo sviluppo di nuova cooperazione”.

