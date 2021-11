Sviluppo sostenibile, da domani a sabato Regione Lombardia ospita il Forum “Qui cresce il futuro”

Si svolgerà da domani giovedì 25 a sabato 27 novembre all'auditorium 'Testori' di Palazzo Lombardia 'Qui cresce il futuro', il 2° Forum regionale per lo sviluppo sostenibile.

LA STRADA CHE LOMBARDIA DEVE PERCORRERE - "Lo sviluppo sostenibile - spiega Cattaneo - è la strada che la Lombardia dovrà percorre nei prossimi anni con un ruolo di leadership, come è stata leader dello sviluppo tradizionale. Il forum è un'occasione per aumentare la consapevolezza su questi temi. Ed è anche l'opportunità per toccare con mano le esperienze concrete di sostenibilità, che i soggetti lombardi, in particolare i sottoscrittori del Protocollo regionale per lo Sviluppo sostenibile stanno mettendo in campo nel loro percorso".

TESTIMONIANZE DIRETTE DA TANTI AMBITI - "In questi giorni - prosegue l'assessore all'Ambiente e Clima - si susseguiranno testimonianze in tanti ambiti diversi: dalle start-up dei giovani a temi come l'alimentazione e l'agricoltura, la casa; ma anche il legno-arredo, il tessile e la moda. Ci sarà spazio pure per la riflessione delle istituzioni europee, nazionali e locali. Nella giornata di chiusura faremo infine un approfondimento culturale per dare contenuto al pensiero e alla visione che deve sostenere il nostro percorso. Il tema dello sviluppo sostenibile sarà centrale nei prossimi anni, perciò la Lombardia continuerà con questo appuntamento annuale a riflettere su come mettere in pratica gli obiettivi che si siamo prefissi".

LE SESSIONI DI LAVORO NELLA TRE GIORNI DEL FORUM - Nelle tre giornate si alterneranno incontri istituzionali, seminari, workshop e dibattiti aperti ai mondi delle imprese, delle università, della società civile e agli Enti territoriali. Nella convinzione che solo un vero e proprio 'patto' sociale, basato su obiettivi condivisi e partecipati, potrà dare la spinta alla transizione.

Il Forum, si articola in quattro sessioni, distribuite su tre giorni di lavori:

- Costruire insieme la sostenibilità: imprese e lavoro - giovedì 25 novembre 2021;

- La governance territoriale per lo sviluppo sostenibile - venerdì 26 novembre 2021;

- Territori sostenibili: dove cresce la Lombardia del futuro - venerdì 26 novembre 2021;

- Humana dimora - Il modello lombardo di sostenibilità come crescita inclusiva del capitale umano, naturale ed economico - sabato 27 novembre 2021.

ECCO COME ISCRIVERSI - Le sessioni si svolgeranno in modalità mista, in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza e iscrivendosi alla pagina https://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/forum-sviluppo-sostenibile/forum-2021 e, in streaming, seguendole in diretta su www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it

Il programma è consultabile sul sito di Regione Lombardia https://www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/forum-sviluppo-sostenibile/forum-2021