Tabacco, Bat, Jti e Agrinsieme scrivono a Lollobrigida: vogliamo equità e trasparenza. La lettera

Il mondo del tabacco composto da Bat, Jti e Agrinsieme, scrive al ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida per chiedere "un tavolo di dialogo che consenta di raggiungere una soluzione ispirata ai principi di equità, equilibrio e proporzionalità e che coinvolga tutti gli attori della filiera, così da valutare in maniera trasparente la neutralità sotto il profilo della concorrenza".

L'oggetto del contendere: l'articolo 29 della Manovra che aumenta le accise sul tabacco. Motivo per cui sembrerebbe, da quanto si apprende, che ci siano alcuni malumori all'interno della maggioranza di governo. In particolar modo dentro la Lega.

"Come è noto il mercato delle sigarette tradizionali rappresenta ancora oggi il principale sbocco per la tabacchicoltura italiana, grazie alle numerose manifatture operanti nel settore che da oltre un decennio, investono in questa filiera storica attraverso accordi di acquisto di tabacco made in Italy", scrivono al ministro.

"Inoltre - si legge ancora nella missiva - il mercato delle sigarette genera l'88 per cento degli introiti per l'erario (il settore del tabacco nel complesso contribuisce alle casse dello Stato con oltre 14 miliardi di euro tra accise e iva). Ecco perché, in merito alla bozza di legge di Bilancio circolata negli scorsi giorni - che prevede all'articolo 29 un consistente aumento delle accise sui tabacchi lavorati - sentiamo la necessità di condividere congiuntamente preoccupazione per una manovra che appare distorsiva sotto il profilo della neutralità per le dinamiche di mercato a causa di una distribuzione del peso fiscale molto diversa a seconda della fascia di prezzo in cui si colloca il prodotto anche se appartenente alla stessa categoria merceologica".

"Una manovra che preoccupa - scrivono ancora Bat, Jti e Agrinsieme - per l'impatto sugli investimenti nella filiera tabacchicola che potrebbero essere messi in discussione proprio in un momento storico in cui questo settore come molte altre attività agricole italiane risulta fortemente provato dalla crescita esponenziale dell'inflazione e dall'aumento dei costi in particolare quelli energetici".

"Inoltre - si legge ancora - preme sottolineare come analizzando gli aumenti di tassazione sulle sigarette intercorsi nell'ultimo decennio appaia evidente che questi non abbiano mai portato i risultati attesi in termini di gettito per lo Stato: un'eccessiva crescita delle accise ha sempre infatti determinato una contrazione del mercato lecito - solo negli ultimi 5 anni si è registrato un calo di circa il 15% - e quindi un impatto negativo sulle revenue per l'erario minori di quanto previsto".

Alla luce di quanto esposto - conclude la lettera - si confida pertanto nell'apertura di un tavolo di dialogo che consenta di raggiungere una soluzione ispirata ai principi di equità equilibrio e proporzionalità e che coinvolga tutti gli attori della filiera, così da valutare in maniera trasparente la neutralità sotto il profilo della concorrenza e soprattutto assicuri la pianificazione necessaria per garantire la sostenibilità necessaria del settore".

Era stato già scritto: