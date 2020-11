Tabacco, Caner, Veneto: ok diversità di trattamento fiscale tra il riscaldato e il tradizionale, ma non così marcata come oggi. Non tutti produttori del Veneto hanno contratti con Philip Morris

"Non abbiamo competenza fiscale in tal senso come regione ma teniamo alla valorizazione del prodotto in Veneto come in Italia e sappiamo che negli ultimi anni abbiamo perso molti ettari di tabacco. Ci sono contratti di filiera legati al tabacco riscaldato come a quello tradizionale. Spetta allo Stato fare in modo che ci sia un'equa distribuzione anche dal punto di vista della tassazione fiscale che non siginfica avere la stessa incidenza fiscale ma magari meno marcata come avviene già in altri comparti". Così ad AGRICOLAE l'assessore alla regione Veneto Federico Caner in merito alla tassazione sul tabacco riscaldato al centro di un braccio di ferro nella stesura della legge di Bilancio.

"Il discorso è complicato e il tema è spinoso", prosegue. "Abbiamo molti produttori agricoli che hanno contratti con Phillip Morris ma non tutti. Credo ci possa essere una diversità di trattamento fiscale ma non così marcata come è oggi. E credo che tra le compagnie ci sia la volontà di riconoscere una certa diversità. Il tema era stato sollevato già dal mio precedessore e ora sul tavolo dei ministeri competenti. Vedremo come sarà affrontato", conclude.