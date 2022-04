Tabacco, Centinaio (Mipaaf): Accordo Opta-Deltafina buona notizia per filiera tabacchicola umbra

"L'accordo raggiunto fra Opta e Deltafina conclude in modo positivo una lunga trattativa che abbiamo seguito da vicino in questi mesi. Si tratta di un'intesa importante per garantire continuità alla filiera tabacchicola umbra e in particolare a quella dell'Alta Valle del Tevere, con la sua storia e tradizione, e anche per permettere ai produttori di guardare con maggior ottimismo al futuro". Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta l'accordo siglato tra Deltafina e le cooperative ARPT ed AGRICOOPER di OPTA, grazie al quale sarà possibile dare il via alla campagna di coltivazione del tabacco Virginia per il 2022, che JTI Italia si è impegnata ad acquistare per oltre 8.000 tonnellate. "Sistemi di adeguamento dei prezzi per assorbire i rincari energetici e un aumento delle tariffe garantite ai coltivatori sono impegni significativi, soprattutto in un momento come quello attuale. E puntare sull'innovazione - conclude Centinaio - permetterà al settore di restare competitivo ed essere sempre più sostenibile".