Tabacco, Centinaio (Mipaaf): Con nuovo hub Trieste Bat scommette sull’Italia e investe in filiera sostenibile

“Un investimento che avrà ricadute positive, e non solo su Trieste e il Friuli Venezia Giulia. Con questo progetto Bat dimostra di credere e di scommettere sull’Italia con un’importante ricaduta in termini occupazionali, di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, commenta l’annuncio dell'apertura a Trieste del centro “A Better Tomorrow Innovation Hub" per il quale Bat ha previsto un investimento complessivo fino a 500 milioni di euro nei prossimi cinque anni con una stima di circa 2.700 nuovi posti di lavoro, fra diretti e quelli legati all’indotto. “Con questa iniziativa – aggiunge il sottosegretario – Bat si impegna in modo concreto per la filiera italiana del tabacco, per la sua trasformazione, per una sostenibilità che sia non solo ambientale ma anche economica e sociale, e realizzare così un futuro migliore”.

