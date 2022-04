Tabacco, Cia Umbria: piena soddisfazione accordo Opta e Deltafina

Cia-Agricoltori Italiani Umbria esprime piena soddisfazione per l'accordo raggiunto tra il presidente di OPTA Libero Valenti e il presidente di Deltafina Domenico Cardinali, che segna l’avvio della campagna di coltivazione del tabacco Virginia per il 2022, che JTI Italia acquisterà per oltre 8.000 tonnellate. L’accordo va nella direzione che auspicavamo da tempo e per la quale abbiamo lavorato nei mesi scorsi affinché fosse mantenuta la presenza commerciale di JTI nel nostro territorio. Il nostro plauso, quindi, al presidente OPTA per il lavoro svolto dal punto di vista contrattuale.

“Da questo momento – sottolinea il presidente Cia Umbria Matteo Bartolini – deve aprirsi nella nostra regione l’avvio di una nuova fase che preveda la programmazione pluriennale della produzione di tabacco, coltivazione simbolo e tradizione dell’Alta Valle del Tevere che si tramanda da decenni. Il nostro territorio, le nostre aziende agricole, le manovalanze e l'economia regionale hanno scommesso su questa coltura, ma anche la storia ci chiamava ad un senso di responsabilità maggiore che ponesse fine all'incertezza, all'instabilità e alle difficoltà che hanno caratterizzato la Filiera del tabacco dell'Alto Tevere negli ultimi anni. Ora, l’impegno di Cia Umbria sarà incentrato nel rafforzare il dialogo con Deltafina e JTI per dare il via a una pianificazione utile a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità economica, ambientale e sociale che l’Europa, l’Italia e le nuove generazioni giustamente chiedono”.

“Una sostenibilità - conclude il numero uno di Cia regionale - che deve arrivare attraverso l’incontro tra l’innovazione tecnologica, la ricerca scientifica e l’elevato know how delle nostre aziende tabacchicole, già oggi garanzia di alta qualità del prodotto in tutta Italia e non solo”.