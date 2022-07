Tabacco, Coldiretti. Prandini: Bene accordo con Philip Morris per garantire redditualità ad agricoltori e imprese. VIDEOINTERVISTA

«La voglia è quella di continuare e soprattutto di lavorare per valorizzare ulteriormente il reddito economico dei nostri imprenditori. Questo accordo punta non solo sulla valorizzazione economica, ma anche per quanto concerne gli investimenti che andranno a ricadere su tutta la filiera. Parliamo di robotica, parliamo di digitalizzazione. Parliamo di tutto ciò che ci può aiutare a consumare meno acqua nelle fasi di coltivazione. Con Philip Morris siamo riusciti nella filiera agricola a diminuire il consumo di acqua del 40%, situazione riproducibile in tanti altri settori, come dicevamo. Ma soprattutto abbiamo una volontà, quella di dare redditualità ai nostri agricoltori e ai nostri imprenditori. E questo è quello che ci spinge a lavorare in modo continuativo, costruttivo, con tutti quei soggetti che siano nazionali o che siano internazionali, in termini di multinazionali, che condividono con noi questo percorso. Ci sono battaglie importanti che dovremmo fare sulla fiscalità, sia a livello nazionale sia soprattutto a livello europeo, perché oggi è in Europa che le scelte vengono prese. Ancora una volta Coldiretti vuole essere protagonista nel dare certezza ai nostri agricoltori."

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, a margine dell’incontro organizzato da Coldiretti con Philip Morris Italia, in cui è stato siglato l’accordo annuale di filiera per garantire la continuità degli investimenti sul tabacco italiano.