Tabacco, Coldiretti. Hannappel (Philip Morris): Accordo decennale, fondamentale per dare certezze ad agricoltori e sviluppare aziende. VIDEOINTERVISTA

«E' un accordo decennale. Siamo stati pionieri nel 2011 nell'iniziare questo percorso, un percorso di visione di lungo periodo che è fondamentale per chi investe, come noi, fortemente: centinaia di milioni all'anno nel nostro Paese. Ed è fondamentale per gli agricoltori che in questa maniera hanno una visione di lungo periodo per poter predisporre non solo la coltivazione ma anche lo sviluppo dell'azienda agricola in ambito di Precision Farming, di utilizzo efficiente delle risorse idriche ed energetiche e nello sviluppo delle proprie persone, sia per i figli dei coltivatori che per le persone in campo. Tutto questo protocollo, che noi eseguiamo con questo accordo di filiera, facilita anche questo percorso aziendale dei nostri 1000 coltivatori. In Italia è un investimento importante, sono 500 milioni in cinque anni, quindi 100 milioni l'anno, e occupa oltre 21.000 persone nel nostro Paese. Sono altre 16.000 le persone che si aggiungono a quelli che lavorano in agricoltura. E' una vera e propria filiera integrata che ha nel cuore produttivo di Bologna, nella fabbrica di Crespellano che è stata inaugurata il 2016, il più grande investimento green field del nostro Paese negli ultimi vent'anni. Investimento che oggi sviluppa il prodotto innovativo, cioè il tabacco riscaldato che viene esportato in oltre 40 Paesi del mondo, esporta oggi più lei rispetto a filiere importanti per l'Italia, come l'olio d'oliva o i formaggi stagionati o i motorini. Ed è una fabbrica di sei anni fa. Non esisteva, ed è legata al mondo agricolo».

Così ad AGRICOLAE Marco Hannappel, AD Philip Morris Italia, a margine dell’incontro organizzato da Coldiretti con Philip Morris Italia, in cui è stato siglato l’accordo annuale di filiera per garantire la continuità degli investimenti sul tabacco italiano.