Tabacco da sigaro, Centinaio convoca tavolo al Mipaaf: Filiera piccola ma importante per il nostro paese

Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, ha convocato oggi presso la sala Clemente del Mipaaf i rappresentanti della filiera del tabacco Kentucky. Il tavolo è stata l'occasione per confrontarsi sulle problematiche e le opportunità del tabacco da sigaro toscano e italiano. Tra i punti affrontati: la salvaguardia della produzione di un'eccellenza del Made in Italy, la sua sostenibilità economica, i problemi del mancato ricambio generazionale, l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, oltre alla difficoltà sempre maggiore di reperire manodopera. "Sono questioni che non sono solo sul tavolo di questo ministero - ha ricordato il sottosegretario Centinaio - ma sulle nostre filiere hanno un impatto ancora maggiore. Dobbiamo lavorare sulle opportunità di sviluppo che possono essere offerte dal Pnrr, collaborando anche con Crea e Ismea. Ci impegneremo per trovare possibili soluzioni, per diminuire la burocrazia e per cercare di portare anche in Europa le ragioni di una filiera piccola, ma importante per il nostro paese".

