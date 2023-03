Tabacco, Iannizzi (H-Farm): accordo BAT-MASAF migliora sostenibilità filiera in Italia ed Europa. VIDEOINTERVISTA

Il piano per innovare la filiera è molto importante per noi e per Bat. Quest'anno ha già avuto una sua prima edizione andando a trovare più di 90 piccole e medie imprese italiane per aiutare la filiera. Questo progetto sarà rinnovato nei prossimi anni, quindi noi andremo ad essere sempre più efficaci nel trovare soluzioni per migliorare la sostenibilità della filiera tabacchi e non solo in Italia, ma si spera, anche in Europa".

Così ad AGRICOLAE Mauro Iannizzi,Principal H-FARM Innovation, in occasione della Firma protocollo d’intesa su investimenti e digitalizzazione nella filiera tabacchicola tra MASAF e BAT Italia in programma oggi al ministero.