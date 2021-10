Tabacco, Minenna (Dogane e Monopoli): Lavoriamo a semplificazione, bene certificato Qualitalia. Più vigilanza su e-commerce

"Noi siamo un’autorità di regolazione e vigilanza, ciò significa che l’agenzia contribuisce anche a semplificare varie procedure, come le attività di controllo e vigilanza. C’è ancora molto da fare in questa prospettiva, abbiamo proposto perciò una serie di azioni normative, ancora in fase di scrutinio. Alcune però richiedono soltanto dei piccoli passaggi di realizzazione, mi riferisco a Qualitalia, società importante in grado di rilasciare un certificato di qualità doganale per garantire che i prodotti possano essere distribuiti con un semaforo verde nelle dogane di tutto il mondo. Questo significa dunque nessun controllo in dogana perché già verificato in precedenza. I prodotti del tabacco sono inoltre controllati uno a uno, perché entrano in un sistema distributivo di filiera controllato. Realizziamo dei controlli esattamente efficaci grazie ai nostri laboratori, frutto di capacità e macchinari estremamente complessi e che contribuiscono alla regolazione del prodotto” prosegue.

