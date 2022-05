Tabacco, OPTA stipula contratto di Coltivazione con Deltafina

Ieri mattina presso lo stabilimento Deltafina di Ospedalicchio di Bastia Umbra, il presidente di OPTA Libero Valenti ed il responsabile acquisti di Deltafina Antonio Ferro hanno sottoscritto il contratto di coltivazione per il raccolto 2022, finalizzato alla fornitura del tabacco Virginia Bright alla multinazionale Japan Tobacco International.

Alla breve ma intensa cerimonia, iniziata con gli onori di casa del Presidente di Deltafina Domenico Cardinali e presieduta dal Responsabile delle Relazioni Esterne di JTI Italia Lorenzo Fronteddu, hanno partecipato i rappresentanti di tutte le Cooperative facenti parte di OPTA; Graziano Ceccaroni presidente di ARPT, Gabrio Gustinelli vicepresidente di Agricooper e Stefano Petturiti membro del Direttivo della Fattoria Autonoma Tabacchi.

La stipula di questo contratto rappresenta un momento di ripartenza importante per tutta la filiera del tabacco Italiano perché da una parte dà continuità all’importante supporto che Japan Tobacco ha assicurato nell’ultimo decennio al territorio tabacchicolo umbro e veneto e che,siamo fiduciosi, continuerà negli anni futuri, e dall’altra permette ai nostri coltivatori, provati da una campagna difficile come quella appena trascorsa, di iniziare la prossima con la certezza di avere prospettive operative ed economiche che terranno conto dei costi che si registreranno durante le fase di produzione. Tutto ciò è estremamente importante anche per la tenuta dell’occupazione e per lo sviluppo del territorio.

È importante che qui con me, seppur con partecipazioni diverse, ci siano tutte le componenti di OPTA e voglio ringraziarle perché ai momenti di tensione e di incertezza degli ultimi mesi sono seguiti quelli della ragionevolezza e delle priorità dei produttori.

Infine voglio esprimere a JTI tutto il mio ringraziamento per la tenacia e la pazienza dimostrata in quest’ultimo periodo, così come a Deltafina che ha saputo farsi interprete capace delle nostre istanze nei confronti di JTI Ginevra per arrivare al risultato di oggi.

Soddisfazione per l’esito della contrattazione e per il lavoro intenso e proficuo realizzato dalle parti è stata espressa anche dal presidente di Unitab Massimo Ricci e dal Presidente di CIA Umbria Matteo Bartolini, anch’essi presenti alla firma del contratto, per significare la loro vicinanza ai produttori e la loro certezza nella continuazione della filiera negli anni a venire.