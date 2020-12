Taricco: erogato il Fondone-bis

Aggiunge il Senatore Taricco, esprimendo la sua personale soddisfazione per il risultato raggiunto: “Come evidenziato dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale per la finanza locale, il riparto approvato tiene conto del ricalcolo delle “perdite di gettito” riscontrate dai Comuni, Città metropolitane e Province, per l’anno 2020, attribuendo 820 milioni di euro ai Comuni e 350 milioni di euro alle Province ed alle Città metropolitane, di cui oltre 3 milioni alla Provincia di Cuneo, per complessivi 1.170 milioni di euro quale saldo delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli Enti locali e relativi riparti con le note metodologiche. Un passaggio necessario per garantire le funzioni fondamentali delle nostre istituzioni sul territorio, che anche in questa drammatica ed inedita situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state in prima linea, a fianco di famiglie, imprese e di tutte le realtà locali, con sforzi e complessità straordinarie da affrontare.”

