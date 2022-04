Tarlo asiatico, Rolfi: Ripiantati 165 alberi dopo infestazione a Ghisalba/Bg

"Quello di oggi è un grande risultato ottenuto dalla Regione Lombardia e dal servizio fitosanitario. Sono stati piantati a Ghisalba 165 alberi sia in giardini pubblici che privati in seguito alla infestazione da tarlo asiatico che si è verificata nei mesi scorsi". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi che, questa mattina, ha effettuato un sopralluogo al Parco Cossalli di Ghisalba, in provincia di Bergamo per la conclusione dei lavori di ripiantumazione.

"La lotta agli insetti alieni - ha aggiunto Rolfi - è fondamentale per il futuro sia dei sistemi verdi che dell'agricoltura. Per questo abbiamo potenziato il servizio fitosanitario con venti nuove assunzioni e nuovi uffici". "Nell'area cargo di Malpensa - ha ricordato l'assessore - i nostri ispettori controllano tutti i vegetali che arrivano da Paesi extracomunitari in Europa. Vengono effettuati circa 6.500 controlli all'anno per garantire che non vengano introdotti nel nostro continente parassiti o merce irregolare. Un lavoro eccezionale che spesso viene dato per scontato, ma che rappresenta un servizio essenziale per la nostra agricoltura e per la sicurezza fitosanitaria del Paese. Abbiamo visto come gli insetti alieni stiano distruggendo coltivazioni e aree verdi. Tra questi la cimice asiatica e la popilia japonica sono i più impattanti a livello economico".

"È necessario - ha rimarcato - un grande lavoro di informazione. Dobbiamo sensibilizzare la cittadinanza su questi temi che spesso non arrivano al grande pubblico". "Il fitosanitario tuttavia - ha concluso Rolfi - rappresenta una dei grandi temi per il futuro, anche alla luce dei cambiamenti climatici e della interconnessione tra le diverse parti del mondo sullo scambio delle merci"