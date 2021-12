Unesco, Centinaio: Riconosciuta tradizione Italia, cavatori tartufo custodì territorio riconoscimento per Italia

“Una decisione che valorizza una pratica complessa che in Italia mantiene un forte legame con la natura e un passaggio importante per riconoscere il ruolo dei cavatori come custodi del territorio, del paesaggio e della storia”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio, commenta l'iscrizione nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità Unesco della “Cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali”. “Il tartufo - ricorda il sottosegretario - si trova in tante regioni del nostro paese e può aiutare a valorizzare aree rurali interne o svantaggiate. La stessa pratica della cerca e cavatura può diventare un ulteriore slancio per il turismo enogastronomico all’insegna di una sempre maggiore sostenibilità. È inoltre un significativo riconoscimento per la nostra tradizione che tutela dai rischi di una eccessiva commercializzazione come invece accade in altri paesi. Ancora una volta si conferma la distintività del nostro agroalimentare che rappresenta un valore aggiunto e un modello nel mondo. In questo senso - conclude il sottosegretario- il Comitato per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale ha suggerito all’Italia di condividere le esperienze di tutela con altri Stati con caratteristiche simili”.

