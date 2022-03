Taste 2022, Peter in Florence: alla scoperta del Gin Made in Tuscany. Dalle colline del Chianti il distillato dalla filiera corta – VIDEOINTERVISTA

Il profumo del ginepro toscano, il più utilizzato per il tradizionale London Dry Gin, miscelato con l'inventiva italiana e la forza di una filiera, quella agroalimentare italiana, che non ha eguali al mondo. Il risultato è Peter in Florence, il Gin "Made in Tuscany", che da cinque anni viene prodotto al Podere Castellare e che sta conquistando estimatori anche nel Regno Unito. Taste 2022, il Salone delle eccellenze della gastronomia italiana in programma alla Fortezza da Basso di Firenze fino al 28 marzo, è stata l'occasione per apprezzare questo prodotto, di cui è stato organizzato una degustazione nel centro storico del capoluogo toscano, presso Ditta Artigianale. Per l'occasione Peter of Florence è stato abbinato ad alcuni salumi tipici proposti dalla storica macelleria Falaschi, che dal 1925 si trova nel centro di San Miniato.

"Peter of Florence nasce dall'idea di coniugare un prodotto del territorio alla produzione. Nel 2017 abbiamo scoperto che il 47% del ginepro utilizzato per la produzione del gin nel mondo proveniva proprio dalla Toscana, ma nessuno lo produceva in questa regione e così insieme a Patrizio, titolare del podere Castellare, abbiamo deciso di comprare l'impianto e di produrre il prodotti finito ed eccezionale", spiega Patrick Hoffer, a cui fa eco il socio Patrizio Pandolfi: "Tutto nasce dall'amicizia tra un inglese che adora il gin e un fiorentino che aveva una piccola azienda agricola".

"Abbiamo deciso di creare un London Dry Gin, l'unico normato da un disciplinare. Volevamo puntare al prodotto migliore possibile, piantando tutte le botaniche, 14, che compongono il nostro gin. Per questo abbiamo deciso di caratterizzarlo con i petali di iris, raccolti nel mese di maggio e poi messi sotto vuoto e surgelati, così da averli tutto l'anno. Inoltre sono stati aggiunti rosmarino, rosa canina, lavanda, mandorla, cardamomo, cordiandolo, bergamotto e limone, interamente prodotti nel podere e capaci di caratterizzare al massimo il nostro prodotto". Oggi la produzione è arrivata a 15mila bottiglie, con una distribuzione che oggi è arrivata anche in Canada.

Avevamo scritto