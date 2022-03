Taste, il gin si gusta Classico, Navy e in versione cocktail: tutti gli appuntamenti con Peter in Florence, il London Dry tutto toscano

I petali del fiore simbolo di Firenze, il ginepro più richiesto al mondo, le bacche di rosa dalle siepi toscane, i fiori di lavanda: sono alcune delle 14 botaniche che rendono unico l’aroma di Peter in Florence, il distillato più iconico di Firenze, realizzato sulle colline vitate del Chianti Rufina, nella prima microdistilleria d’Italia esclusivamente dedicata alla produzione di gin. Il primo London Dry completamente Made in Tuscany sarà protagonista della prossima edizione di Taste, il Salone delle eccellenze della gastronomia italiana in programma alla Fortezza da Basso di Firenze da sabato 26 a domenica 28 marzo, e di alcuni appuntamenti Off legati alla manifestazione.

Ad ospitare le degustazioni in fiera sarà la Taste Special Area dedicata al Gin, nel Padiglione Centrale della Fortezza (Piano Terra - Stand M/6 mq 7.17). Qui sarà possibile conoscere Peter in Florence, nella sua veste classica, fasciato da etichetta in cuoio ad echeggiare la tradizione artigianale toscana, nella versione Navy Strenght, fortificato nella gradazione alcolica, ma ancora più fresco e balsamico al gusto, e in chiave cocktail pre-batch.

Peter in Florence è prodotto con un alambicco appositamente creato da un’azienda toscana leader nel mondo della distillazione, con l’infusione di 14 botanichequasi interamente raccolte in Toscana. Per il particolare uso dell’Iris, Peter è anche detto il “gin dell’eleganza”: nel processo di distillazione non viene utilizzata solo la radice del celebre fiore viola, ma anche il petalo, raccolto fresco e crioconservato per essere sempre pronto all’uso durante l’anno.

Nella versione Navy Strenght, il gin si veste di blu oltremare e sostituisce il cinghiale tipico toscano con un octopus sull’etichetta: con un volume alcolico di 57,7%, Peter in the Navymantiene tutte le caratteristiche aromatiche della tipologia classica e bilancia l’elevata gradazione con la freschezza delle proprie botaniche.

Completano la linea i cocktail Martini, Martinez e Negroni pronti da degustare, in una bottiglietta pensata per essere condivisa in due bicchieri, con l’aggiunta unicamente di qualche cubetto di ghiaccio, una scorza d’arancia o limone oppure un’oliva. Ogni bottiglia da 20cl è sufficiente per preparare almeno due drink: i componenti sono dosati in modo da esaltare le caratteristiche del London Dry Gin Peter in Florence, nel rispetto del bilanciamento degli aromi, lasciando a ciascuno la possibilità di personalizzare il cocktail secondo il proprio gusto.

In occasione di Taste, sarà possibile sorseggiare Peter in Florence anche in accompagnamento a preparazioni gourmet: venerdì 25 marzo dalle ore 20 il gin sarà coprotagonista di una cena degustazione al ristorante Mimesi di Dimora Palanca (viale …), narrata dal critico enogastronomico Leonardo Romanelli, mentre sabato 26 lo stesso Romanelli condurrà gli ospiti lungo uno speciale aperitivo da Ditta Artigianale (via dei Neri 30/32r) tra racconti sul gin, assaggi dello chef e una selezione di prodotti della Macelleria Falaschi Sergio.

PETER IN FLORENCE è un London Dry Gin realizzato completamente in Toscana grazie all’utilizzo del primo alambicco carterhead presente in Italia, riprodotto fedelmente seguendo il del progetto originale del 1831. Il risultato è un elegante mix di 14 botaniche, con particolare risalto al fiore di Iris, simbolo della città di Firenze fin dal IX secolo da sempre sinonimo di eleganza e purezza, e al ginepro, pianta caratteristica delle colline fiorentine. La microdistilleria si trova all’interno di Podere Castellare, eco resort adagiato sulle colline fiorentine, a Pelago. Gli ingredienti provengono tutti dalla Toscana, dove crescono le migliori materie prime per l’aromatizzazione del gin, fatta eccezione per alcune botaniche non reperibili in Italia.