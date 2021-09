Tavolo del partenariato, Mipaaf: proseguono lavori per redazione piano strategico nazionale. Patuanelli: “al centro dell’incontro valutazione delle esigenze e architettura verde”

Il Ministro Patuanelli, dopo aver indicato il budget della PAC, pari a quasi 40 miliardi di euro in 7 anni, a cui si aggiungono ulteriori 11 miliardi di cofinanziamento nazionale e regionale, distribuiti annualmente in 3,6 miliardi per i pagamenti diretti; 323,9 milioni per l’Ocm vino; 250 milioni per l’Ocm ortofrutta; 34,6 milioni per l’Ocm olio d’oliva; e 5,2 milioni per l’Ocm miele, ha sottolineato i contenuti innovativi di rilievo della PAC approvata a giugno, soffermandosi in particolare su 3 elementi: architettura verde, gestione del rischio e condizionalità sociale. È stato poi illustrato il lavoro portato avanti sul PSN delle ultime settimane, e focalizzato, innanzitutto, sulla “valutazione delle esigenze”, indicato dal nuovo regolamento come primo elemento del Piano Strategico Nazionale e come fase propedeutica alla definizione degli interventi, e sull’ “architettura verde”, grande tema oggetto di approfondimento della riunione odierna. “Gli eco-schemi sono l’elemento di maggiore novità nell’architettura verde della nuova PAC e rappresentano un tema delicato, in quanto vanno ad incidere sul meccanismo dei pagamenti diretti, che da decenni costituisce un elemento essenziale per la sussistenza di molte aziende agricole”, ha sottolineato il Ministro. “Su questi e su altri temi è fondamentale ascoltare la voce delle parti economiche e sociali, della società civile e delle diverse autorità pubbliche coinvolte nell’ambito di questo Tavolo, che ho voluto quanto più possibile ampio e partecipato, tenendo conto che uno degli elementi fondanti del piano sarà la semplicità e semplificazione. Abbiamo un percorso da fare assieme che rappresenta una delle sfide che questo governo ha: quella di rafforzare il settore primario che nel nostro Paese è di fondamentale importanza". Entro dieci giorni gli attori del Tavolo del Partenariato invieranno al Ministero un documento scritto di sintesi con reazioni e suggerimenti in merito ai temi trattati oggi, e che saranno oggetto di analisi da parte del Mipaaf in vista della prossima riunione.

