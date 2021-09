Tavolo Latte, Giansanti (Confagricoltura): Il futuro passa dall’Interprofessione

Il maggiore coordinamento all’interno della filiera, per Confagricoltura, oltre a valorizzare il prodotto e studiare modelli contrattuali di mutuo vantaggio, servirà per avviare campagne mediatiche ed informative per contrastare i pregiudizi sui prodotti del settore. Per garantire il fabbisogno per l’alimentazione del nostro patrimonio bovino ci vuole un piano per favorire l’aumento della produzione nazionale di materie prime vegetali. Così come va favorita l’innovazione e la ricerca per aprire nuovi sbocchi di mercato in campo farmaceutico, nutrizionale e cosmetico.

