Tavolo Partenariato, Mite bacchetta Mipaaf: in ritardo non ci avete coinvolto come invece previsto da norme e regolamenti. La replica: moriremo di tavoli. Botta e risposta

E' botta e risposta tra il ministero della Transizione ecologica e il ministero delle Politiche agricole nel corso del tavolo di Partenariato con oltre 130 invitati per parlare e discutere del Piano strategico nazionale e dell'attuazione della Pac.

Il ministero di Cingolani, attraverso un funzionario, ha direttamente attaccato l'operato del ministero di Patuanelli nel corso della riunione dove era presente lo stesso ministro. Uno 'sgarbo' istituzionale che ha subito suscitato la reazione del capo dipartimento Mipaaf il quale ha spiegato che "non si può morire di tavoli" ricordando anche come siano già molte le partite aperte tra i due dicasteri.

Anche perché il Mite non condivide tutti i suoi tavoli sulla transizione Green con il Mipaaf.

“Stiamo lavorando insieme ai colleghi, ci teniamo a sottolineare l’importanza della condivisione del processo che porta all’elaborazione della Pac con il Mipaaf. La condivisione non è solo dei contenuti, ma anche del metodo. Abbiamo rilevato una certa carenza metodologica, un ritardo nel coinvolgimento, anche rispetto ai regolamenti comunitari che assegnano un ruolo non secondario al nostro ministero” detto il dirigente del Ministero della Transizione ecologica Battegazzore nel corso del suo intervento al tavolo sulla Pac a cui in video conferenza hanno partecipato in oltre 120 al Mipaaf.

“È un ruolo diverso – ha ricordato - rispetto alla compilazione di un questionario o la lettura di documenti già compilati, forse è un ritardo generalizzato, forse ci sono anche altre motivazioni ma ci siamo trovati un po’ in difficoltà su questo aspetto”. Per questo “con il Mipaaf vorremmo incontro bilaterale per valutare insieme proprio il lavoro comune che possiamo fare per la Pac e chiarire le modalità di funzionamento, chiediamo un tavolo comune cosi individuare tavoli tecnici specifici per problematiche importanti come ad esempio biodiversità e Natura 2000. Finora non è stato inoltre possibile condividere con voi la scelta delle priorità”.

Parole a cui il capodipartimento Giuseppe Blasi ha prontamente replicato: “Non si può dire che il Mipaaf non collabora con il Mite o viceversa, abbiamo in corso molti tavoli e abbiamo lavorato insieme su diversi temi. Abbiamo 50 tavoli aperti, non ne possiamo fare altri altrimenti moriremo di tavoli”.

Ma il dirigente Mite ha controreplicato: “sull’elaborazione della Pac è mancato un confronto, che invece è previsto da norme e regolamenti. Spero che ci sarà, lo dico senza polemica”.