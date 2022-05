Techagriculture, Di Maio: Con crisi alimentare rischi per sicurezza globale. Ora spingere su innovazione e tetto prezzi per energia

“Siamo nel bel mezzo di una crisi di sicurezza alimentare causata dall’invasione della Russia. Servono ora interventi internazionali per mitigare il costo dei beni e sbloccare quelle quantità di grano dai paesi che hanno bloccato le esportazioni. La guerra ha affetti globali, è una guerra mondiale del pane e del grano che destabilizza i paesi, specialmente in quei continenti come Africa e America Latina dove si rischiano fenomeni di instabilità come la proliferazione del terrorismo o colpi di stato. Food security non significa solo mitigare il prezzo grano ma affrontare un tema geopolitico.”

Così il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi di Maio nel corso della conferenza “Techagriculture meeting Italia-Israele: L’agricoltura incontra l’innovazione”, organizzata dall’Ambasciata d’Israele, Confagricoltura, il Comune di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II

“L’Innovazione tecnologica è la risposta, può costruire maggiore produttività e sostenibilità. Possiamo dunque fare molto di più sul lato tecnologico, anche grazie a Israele col quale abbiamo sviluppato importanti progetti tecnologici, ma dobbiamo dare un’accelerata sull’agrifood. Israele e Italia sono due grandi democrazie del mediterraneo.

Adesso la vera sfida è avvicinare le piccole e medie imprese all’innovazione tecnologica, e questo significa parlare anche di sostenibilità e cambiamenti climatici, oltre che della capacità di procurarsi cibo.

La Food security è un tema centrale per quanto riguarda la guerra russo ucraina. La Sicurezza alimentare è infatti legata alla necessità di avere nuove rotte di approvvigionamento.

Sull’energia la Ue deve essere più coraggiosa, penso al ban alle importazioni di petrolio, con un solo paese che blocca la decisione. Bisogna superare il principio di unanimità.

Non ci sono problemi sulla quantità di gas ma il tema vero resta il prezzo. Serve un regolamento Ue sul tetto prezzi, per costruire una traiettoria discendente dei costi. Serve alle famiglie e alle aziende per essere competitivi.”