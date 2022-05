Techagriculture, Patuanelli: Speculazioni in corso, lavorare su trasparenza mercati e ragionare su scostamento bilancio ed Energy Recovery Fund

“Il dialogo con l’Europa è già in corso e già col primo consiglio Agrifish post conflitto tutti i paesi hanno posto al centro la necessità di implementare alcune produzioni. Il superamento del set aside, dei terreni a riposo, è un primo elemento, anche se non sufficiente. Il dibattito europeo va quindi implementato in questa direzione, credo che bisogna però ragionare come capacità produttiva a livello europeo e non di singolo paese.

Il tema è quindi capire come intervenire. Il nostro paese ha nella diversità e distintività delle produzioni il suo punto di forza e non certamente le commodities. Vero che possiamo implementare la produzione di grano tenero e duro ma è altresì vero che oggi abbiamo problemi di approvvigionamento idrico. Quindi il ragionamento a livello europeo su questi temi è quello più sensato da fare.”

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli prima della conferenza “Techagriculture meeting Italia-Israele: L’agricoltura incontra l’innovazione”, organizzata dall’Ambasciata d’Israele, Confagricoltura, il Comune di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II

“Il tema del prezzo delle materie prime in questo momento è centrale, ci sono fenomeni speculativi in atto. Il vero errore dell’Europa è stato non garantire una piena trasparenza dei mercati e una capacità di valutazione degli stoccaggi. Quando si parla oggi di carenza di materia prima ricordo che stiamo utilizzando il grano raccolto l’anno scorso, quindi non c’è un problema di quantità. Il prezzo è legato a fenomeni speculativi e su questo bisogna fare di più.

Oggi bisogna mettere in campo tutte le risorse necessarie per sostenere le aziende e i cittadini che soffrono l’aumento dei prezzi. Ad oggi abbiamo fatto tutto quanto era possibile, senza scostamento di bilancio. Non bisogna però pensare in assoluto che lo scostamento sia un male, perché il rischio di perdere interi settori produttivi è maggiore.

Penso che sia indifferibile l’opzione di un Energy Recovery Fund, una tranche di debito comune per consentire agli Stati membri di affrontare il tema del caro bollette delle materie prime.”