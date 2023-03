Tecniche genomiche, De Carlo: ho depositato la legge, possibile assegnazione già per il prossimo mese. VIDEOINTERVISTA

"Credo che sia doveroso provare far approvare la legge entro questa legislatura. Io ho depositato la legge, non è stata ancora assegnata in Commissione Agricoltura, che è quella che presiedo. Se dovesse essere assegnata già nel prossimo mese potremo iniziare a far crescere non soltanto in Parlamento ma nell’opinione pubblica la consapevolezza dell’importanza di queste tecniche di evoluzione assistita, che non sono Ogm e quindi come tali non vanno trattate".

Così ad AGRICOLAE Luca De Carlo, presidente della commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, in occasione della presentazione del Paper "Nuove tecniche genomiche "Genome editing e Cisgenesi", organizzato da Crea, CLAN e Federchimica Assobiotec a Roma.