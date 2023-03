Tecniche genomiche, Giansanti: il mercato chiede prodotto in quantità e sicuro, senza sperimentazione sarebbe impossibile. VIDEOINTERVISTA

"Evidentemente servono entrambi i percorsi, italiano e comunitario, per arrivare poi a una soluzione definitiva, ma soprattutto per permettere a tutti gli agricoltori di utilizzare gli ultimi frutti della ricerca applicata all’agricoltura. D’altra parte dobbiamo sicuramente sperimentare, perché attraverso una sperimentazione in pieno campo dimostreremo l’utilità e soprattutto gli effetti di queste nuove piante che consentono agli agricoltori di utilizzare meno prodotti fitosanitari, di resistere meglio alla siccità. Tutto questo rispetto a quelle che sono oggi le sfide che il mercato ci chiede: un prodotto in quantità e sempre più sicuro. Senza sperimentazione diventa impossibile, quindi partiamo subito con la sperimentazione, dimostriamo l’utilità e la necessità di queste nuove piante e dall’altro condividiamo questo percorso a livello europeo per una libera utilizzabilità di questi prodotti in campo in tutta Europa.

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, in occasione della presentazione del Paper "Nuove tecniche genomiche "Genome editing e Cisgenesi", organizzato da Crea, CLAN e Federchimica Assobiotec a Roma.