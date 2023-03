Tecniche genomiche, Sgaravatti (federchimica): potenzialità straordinarie per produrre più cibo sostenibile. VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo lavorato fianco a fianco con il Crea e il Clan per redigere questo position paper che chiarisce con esattezza le potenzialità di questa tecnologia: potenzialità straordinarie perché consentiranno di rispondere in maniera molto sostenibile alla richiesta di più cibo, di cibo sano, frutto di un’agricoltura capace di crescere in ambienti ostili, in situazioni di desertificazione, in quasi assenza di acqua, in presenza di patologie che inficiano il raccolto".

Così ad AGRICOLAE Elena Sgaravatti, vicepresidente di Federchimica Assobiotec, in occasione della presentazione del Paper "Nuove tecniche genomiche "Genome editing e Cisgenesi", organizzato da Crea, CLAN e Federchimica Assobiotec a Roma.

"Potenzialità straordinarie anche da un punto di vista qualitativo: attraverso questa modalità tecnologica saremo in grado di produrre di più, ma anche più cultivar… insomma con modalità che consentano un arricchimento, per esempio dei principi nutritivi che sono assolutamente indispensabili per mantenere un buon stato di salute. Insomma: qualità, quantità, risposta alla siccità, risposta alle patologie".

"Ma non solo. Siamo anche in grado, tramite queste tecniche, di valorizzare un patrimonio straordinario che in Italia abbiamo, che è quello della biodiversità. In Italia abbiamo il 50% della biodiversità d’Europa, e attraverso l’utilizzo di cultivar che adesso magari non sono utilizzate dagli agricoltori perché poco resistenti ai patogeni o alla siccità potremo riuscire a riscoprirle dando valore aggiunto, aumentando la scelta di cultivar uniche, differenziate. E quindi daremmo una possibilità reale per gli agricoltori e quindi lungo tutta la catena del valore di distribuire valore aggiunto anche grazie a queste tecniche".