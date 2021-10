Tenda bis, Bergesio, Lega: Bene il sì della Conferenza intergovernativa. Al più presto il via al cantiere

La Conferenza intergovernativa italo-francese ha dato il via libera alla prosecuzione della progettazione definitiva delle nuove opere del Tenda bis da realizzare a causa della Tempesta Alex. L’opera ha un costo complessivo di 254,5 milioni di euro. L’apertura della galleria è prevista nel 2023.

“Ottima notizia per il Paese e per il Piemonte. Segno che le scelte del Viceministro dei Trasporti Alessandro Morelli sono giuste e stanno dando i loro frutti. Un risultato che aspettavamo e che consente di ripartire con i lavori”, il commento del Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, Lega-Salvini Premier.

Il cronoprogramma prevede a ottobre 2023 l’apertura del Tenda bis con traffico a senso unico alternato e l’inaugurazione entro il 2025 della seconda galleria ottenuta dall’ampliamento del tunnel storico.

Nella Conferenza si è parlato anche della linea ferroviaria ed è stata annunciata la riapertura della Cuneo-Ventimiglia il 20 dicembre.

“Il Tenda è opera fondamentale per i collegamenti stradali e ferroviari tra la nostra Regione e la Francia, non potevamo aspettare oltre – prosegue Bergesio -. Oggi tutto il traffico, soprattutto pesante, è dirottato su altre direttrici, come la statale 28 del colle di Nava, che, nelle condizioni in cui versa, non è in grado di reggere un simile carico”.

“Colgo quindi l’occasione per invitare Anas a mettere finalmente mano anche alla messa in sicurezza della statale 28 della Valle Tanaro, che in questi anni ha sopportato un traffico quasi insostenibile ed ha permesso all’economia piemontese di non fermarsi”, conclude il Senatore Bergesio.